Angriffe auf Russland: USA arbeiten an Freigabe für Ukraine

Die US-Regierung "arbeitet" nach Angaben von Präsident Joe Biden an einer Freigabe der von den USA an die Ukraine gelieferten Langstreckenwaffen auch für Angriffe auf russisches Gebiet. "Wir arbeiten daran", sagte Biden am Dienstag. Wichtige Republikaner im US-Parlament forderten die Regierung zuvor in einem Brief dazu auf, der Ukraine den Einsatz weitreichender Raketensysteme auf Ziele in Russland zu erlauben. Dieser Schritt sei "längst überfällig".