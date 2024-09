Tumulte in Mexikos Senat bei Debatte über umstrittene Reform

Die Debatte über eine umstrittene Justizreform im mexikanischen Senat ist am Dienstag nach Protesten unterbrochen worden. Demonstranten drangen in das Gebäude ein, stürmten die obere Ebene des Plenarsaals und skandierten "Verräter". Senatspräsident Jose Gerardo Fernandez erklärte die Sitzung für unterbrochen und rief die Abgeordneten zur Ruhe auf. Er verlegte die Debatte in den ehemaligen Sitz des Senats, wo sie noch am Abend (Ortszeit) fortgesetzt werden soll.