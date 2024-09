Scharfe Attacken bei TV-Debatte zwischen Harris und Trump

In ihrem TV-Duell haben sich die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump gleich zu Beginn scharf attackiert. "Donald Trump hat uns die schlimmste Arbeitslosigkeit seit der Großen Depression hinterlassen", sagte Harris am Dienstag in der vom Sender ABC übertragenen Debatte. Trump habe zudem "die schlimmste Gesundheitsepidemie seit einem Jahrhundert (und) den schlimmsten Angriff auf unsere Demokratie seit dem Bürgerkrieg" zu verantworten, sagte Harris.

Sie und Präsident Joe Biden seien damit befasst gewesen, "Donald Trumps Schlamassel aufzuräumen". Trump warf der demokratischen Vizepräsidentin einmal mehr vor, "eine Marxistin" zu sein und keinen Plan zu haben. "Sie hat Bidens Plan kopiert, und der besteht aus vier Sätzen, die nur lauten: 'Oh, wir werden versuchen, die Steuern zu senken'", sagte Trump. Auf mehrere Stellungnahmen von Harris erwiderte Trump mehrfach, diese seien eine Lüge.

Harris kritisierte Trump auch für seine Position zum Abtreibungsrecht. "Die Regierung und ganz sicher Donald Trump sollten einer Frau sicherlich nicht vorschreiben, was sie mit ihrem Körper zu tun hat", sagte Harris. Sie versprach, sollte sie nach der Präsidentenwahl am 5. November ins Weiße Haus einziehen, das Recht auf Abtreibung per Gesetz festschreiben zu wollen. Dafür bräuchte Harris aber eine entsprechende Mehrheit im Kongress.

Die Demokraten in den USA warnen immer wieder davor, dass die Rechte von Frauen in den USA in großer Gefahr seien und verweisen auf das Ende des Abtreibungsrechts. Das Oberste Gericht der USA hat dieses Recht vor gut zwei Jahren gekippt. Trump hatte die Mehrheit am Gericht mit mehreren Nachbesetzungen weit nach rechts verschoben und die Entscheidung damit erst ermöglicht. Nun können die Bundesstaaten über das Abtreibungsrecht entscheiden - in etlichen Bundesstaaten sind Abtreibungen mittlerweile weitgehend verboten.

"Jeder Jurist, jeder Demokrat, jeder Republikaner, jeder Liberale, Konservative - sie alle wollten, dass diese Frage zurück an die Staaten geht wird, wo die Menschen abstimmen können", sagte Trump - diese Aussage ist so nicht korrekt. Er spreche den Richterinnen und Richter am Supreme Court große Anerkennung für ihre Entscheidung aus, sagte der 78-Jährige. Trump hatte das historische Urteil zunächst euphorisch gefeiert - mittlerweile fällt mit widersprüchlichen Äußerungen zum Thema Abtreibung auf. Eine Mehrheit der Menschen in den USA unterstützt Umfragen zufolge das Recht auf Abtreibung.