TV-Duell zwischen Harris und Trump in den USA begonnen

In den USA hat am Dienstagabend das TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump begonnen. Knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl traten die beiden Kontrahenten im National Constitution Center in Philadelphia zum 90-minütigen Wortgefecht gegeneinander an. Der Sender ABC überträgt das TV-Duell, dem angesichts des Kopf-an-Kopf-Rennens der Demokratin und des Republikaners in den Umfragen größte Bedeutung beigemessen wird.