Mehr als 140 Tote durch Taifun "Yagi" in Vietnam

Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun "Yagi" in Vietnam ist auf mindestens 141 gestiegen. 59 weitere Menschen würden noch vermisst, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Heftige Regenfälle lösten im Norden des Landes tödliche Erdrutsche und Überschwemmungen aus. In der Hauptstadt Hanoi steigt der Pegel des Roten Flusses laut Medienberichten stündlich um zehn Zentimeter und droht Teile der Innenstadt zu überfluten.