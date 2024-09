Van der Bellen empfängt neuen slowakischen Präsidenten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Mittwoch den Präsidenten der Slowakischen Republik Peter Pellegrini zu einem offiziellen Besuch in Österreich. Der 48-jährige Sozialdemokrat und frühere Regierungschef ist seit Mitte Juni im Amt. Pellegrini gilt als Verbündeter des links-nationalen Regierungschefs Robert Fico, der im Mai bei einem Schussattentat lebensgefährlich verletzt wurde.

In seiner Antrittsrede hatte Pellegrini betont, dass viele Menschen in der Slowakei angesichts des Kriegs in der Ukraine verunsichert seien. Man müsse dem Nachbarland helfen, zu einem gerechten Frieden zu kommen. Die Regierung in Bratislava hatte nach ihrem Amtsantritt staatliche Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt. Zuvor war die Slowakei einer der größten Unterstützer des von Russland angegriffenen Landes.