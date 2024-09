„Habe mich informiert und Wahl getroffen“: Superstar Taylor Swift unterstützt Kamala Harris

Washington – Popstar Taylor Swift will bei der US-Präsidentenwahl für die Demokratin Kamala Harris stimmen. Harris sei eine „Kriegerin“ und „talentierte Anführerin“, schrieb Swift am Dienstagabend in einem kurz nach dem Ende der TV-Debatte der Vizepräsidentin mit Ex-Präsident Donald Trump veröffentlichten Instagram-Post. „Ich werde meine Stimme für Kamala Harris und Tim Waltz bei der Präsidentenwahl abgeben“, so Swift.