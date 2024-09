Exzellent Cut – Friseursalon & Die Barber Werkstatt feiert Geburtstag

Im Jahr 2019 entstand die Idee für ein einzigartiges Konzept, das unseren Kundinnen und Kunden sowie unserem Team ein einzigartiges Erlebnis bieten sollte. Diese Idee wurde am Außenareal des Einkaufzentrums in Völs zur Realität und wird bis heute durch unser Team mit Leidenschaft gelebt.

Nicht nur der Wohlfühlfaktor in Kombination mit einem exzellenten Service in einer einzigartigen Atmosphäre stehen bei uns im Vordergrund, bei uns wird auch die Regionalität und Nachhaltigkeit großgeschrieben! Durch den Einsatz von natürlichen Materialien in Verbindung mit neuerster Technologie, sowie der Verwendung von nachhaltigen Produkten – Authentic Beauty Concept – und der gezielten Auswahl von regionalen Zulieferanten und Partnern, stellen wir uns unserer Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und unseren Kundinnen und Kunden! Durch den Kauf und Verkauf dieser Produkte werden diverse Sozialprojekte unterstützt. – Darauf sind wir stolz!