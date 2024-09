Vier vermisste Alpinisten am Mont Blanc tot geborgen

Der Tod könnte bereits am vergangenen Samstag während eines Schneesturms eingetreten sein. Die Leichen wurden in die französische Kleinstadt Chamonix gebracht.

Aosta – Vier Alpinisten, die seit Samstag am Mont Blanc vermisst waren, sind von französischen Rettungseinheiten am Dienstag tot geborgen worden. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Italiener, ein Mann und eine Frau, und um zwei Südkoreaner, wie die Rettungseinheiten berichteten. Die beiden Italiener hatten seit letztem Samstag nichts mehr von sich hören lassen.

Das letzte GPS-Signal ihres Handys zeigte an, dass sie sich in einer Höhe von 4500 Metern auf der „Mur de la cote“ befanden, einem steilen, vereisten Hang, der zum Gipfel führt. Dort wurden die Leichen von der Gendarmerie lokalisiert. Der Tod könnte bereits am vergangenen Samstag während eines Schneesturms eingetreten sein. Die Leichen wurden in die französische Kleinstadt Chamonix gebracht.