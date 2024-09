„Tschau, Tschau Bambina“: Schlagerstar und Nachkriegsikone Caterina Valente (93) ist tot

Die Sängerin feierte im deutschen Sprachraum Erfolge („Ganz Paris träumt von der Liebe“), hatte aber auch weltweit Hits in den Charts.

Wien, Lugano – Sie gehörte zu den großen Nachkriegsstars des deutschen Kulturraums und eroberte die Herzen und Ohren ihres Publikums mit Hits wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Tschau, Tschau Bambina“: Nun ist Caterina Valente am Sonntag (9. September) im Alter von 93 Jahren verstorben. Die gebürtige Italienerin mit französischem Pass ist friedlich in ihrem Haus in Lugano/Schweiz entschlafen, teilte ihr Pressebüro mit.

Die am 14. Jänner 1931 in Paris als Kind italienischer Artisten geboren, sang auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und anderen Sprachen und stieg damit zum Weltstar auf. Valente brachte Exotik und Eleganz in die biederen deutschsprachigen 50er- und 60er-Jahre, oftmals mit einem Augenzwinkern wie bei ihrem Hit „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“.