Pitztaler Gletscher: Massives Baggern für Saisonstart ist laut Behörde zulässig

Damit der Start in die neue Ski-Saison am 28. September erfolgen kann, müssen am Pitztaler Gletscher umfangreiche Maßnahmen zur Instandhaltung der Skipisten gesetzt werden. Dies sei gemäß dem Tiroler Naturschutzgesetz zulässig, sagt die Imster Bezirkshauptfrau Eva Loidhold.