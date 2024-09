E-Bike-Lenker (18) in Bruck am Ziller von Paketdienstwagen erfasst und verletzt

Gleich mehrere Verkehrsunfälle hielten am Mittwoch die Tiroler Einsatzkräfte auf Trab. Es gab mehrere teils Schwerverletzte.

Gegen 16.10 Uhr wurde ein 18-jähriger E-Bike-Lenker schwer verletzt, als er in Bruck am Ziller von einem Paketdienstwagen erfasst wurde. Der Lenker des Kastenwagens, ein 30-jähriger Mann, war auf der L294 in südlicher Richtung leicht bergauf unterwegs, als ihm der E-Bike-Fahrer entgegenkam. Es kam seitlich zur Kollision, wodurch der 18-Jährige stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Bereits um 14.28 Uhr kam es in Stafflach zur Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Dabei wurde der Lenker des Motorrads, ein 84-jähriger Mann, unbestimmten Grades verletzt. Der Unfall geschah, als die 34-jährige Lenkerin des Autos auf der Gemeindestraße Harland nach links zu einer Firma einbiegen wollte. Die Frau und ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren blieben unverletzt.

Polizei sucht Zeugen in Innsbruck

Nur kurze Zeit später, gegen 15 Uhr, kam es in Innsbruck beinahe zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem unbekannten E-Bike-Fahrer. Die 45-jährige Frau, die auf der Franz-Greiter-Promenade in Richtung Rennweg unterwegs war, wollte gerade die Kreuzung vor dem alten Rundgemälde übersetzen, als der Unbekannte an ihr vorbeifuhr. Beim Ausweichen kam die Frau zu Sturz und verletzte sich am linken Unterarm und am linken Oberschenkel. Der E-Bike-Fahrer setzte seine Fahrt unbeeindruckt weiter. Laut Polizei dürfte es sich um einen 55-65-jährigen Mann handeln. Zeugen und der E-Bike-Fahrer werden gebeten, sich unter 059133/7210 zu melden.