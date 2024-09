US-Außenminister Blinken besucht Polen

Einen Tag nach seiner Visite in der Ukraine wird US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag (12.30 Uhr) in Polen erwartet. In der Hauptstadt Warschau wird er zunächst mit Staatspräsident Andrzej Duda zusammentreffen. Danach sind Gespräche mit Außenminister Radoslaw Sikorski und Regierungschef Donald Tusk geplant.