Wahlkampf um das Goldene Kalb Vermögenssteuern

An der Frage der Vermögens- und Erbschaftssteuern scheiden sich Österreichs Parteien in links und rechts. Studien unterstützen die eine oder die andere Meinung. Entscheiden muss nach der Wahl eine neue Regierung.

Gestern war es der Ökonom Jakob Kapeller, der an den Unis in Linz und Duisburg beschäftigt ist. Er beziffert die möglichen Einnahmen aus Vermögenssteuern in Österreich mit bis zu zwölf Milliarden Euro. Das ÖVP-geführte Finanzministerium konterte mit Daten des Instituts EcoAustria. Dieses meint, dass eine Vermögenssteuer der Wirtschaft schaden und die Arbeitslosigkeit steigern würde.