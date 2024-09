Feuer bei Los Angeles breitet sich rasend schnell aus

Dutzende Häuser wurden bei dem verheerenden Waldbrand in Kalifornien zerstört. Das Feuer erfasste die Ortschaften Wrightwood und Mount Baldy und ein Skigebiet. Am Mittwochnachmittag brannten fast 50.000 Hektar.

Los Angeles – Bei Los Angeles hat sich ein Waldbrand rasend schnell ausgebreitet und Dutzende Häuser zerstört. Wie die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien am Mittwoch mitteilten, hat das Bridge Fire, das am Sonntag in den Bergen nördlich von Los Angeles ausgebrochen war, die Ortschaften Wrightwood und Mount Baldy sowie ein Skigebiet erfasst. Mindestens 33 Häuser und mehrere Ferienhäuser wurden zerstört. Die Behörden ordneten umfangreiche Evakuierungan an.