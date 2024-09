Gemeinsam zum Erfolg

Seit über 200 Jahren stehen die Raiffeisenbanken für Stärke durch Zusammenhalt. Auch die zukünftigen Herausforderungen in der Pflege lassen sich nur gemeinsam bewältigen.

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele.“ – So lautet seit der Gründung der Raiffeisen Banken unser Leitspruch. 1862 von Friedrich Wilhelm Raiffeisen geprägt, ist er heute aktueller denn je. Werte wie Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und Verständnis füreinander sind in unserer digitalen, krisengeschüttelten Welt keine Selbstverständlichkeit mehr. Dabei sind wir davon überzeugt, dass nur im Zusammenhalt, im gesellschaftlichen WIR, eine Stärke entsteht, die alles möglich macht. Deswegen ist es unser Bestreben, diese Werte jeden Tag in unserem täglichen Geschäft zu leben und Initiativen zu unterstützen, die dasselbe Ziel verfolgen.