Fünf Politiker stehen Wählern in Eben Rede und Antwort

Eben a. A. – Die Kandidaten des Wahlkreises kennenlernen, das können Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk Schwaz Donnerstagabend im Gemeindezentrum in Maurach am Achensee. Die Grüne Alternative Liste der Gemeinde Eben lädt ab 20 Uhr ein, sich von den Politikern selbst ein Bild zu machen und auch Fragen zu stellen. Am Podium nehmen Platz: Klaus Mair (ÖVP), Bernhard Hölzl (SPÖ), Peter Wurm (FPÖ), Hermann Weratschnig (Grüne) und Dominik Oberhofer (NEOS).