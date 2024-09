Auto prallte gegen Lkw: Unfall auf Haller Straße forderte einen Schwerverletzten

Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei waren gegen 15.13 Uhr ein 30-jähriger Syrer und sein 34-jähriger Beifahrer mit einem Auto auf der Haller Straße in westliche Richtung unterwegs. Dabei benützte er den linken Fahrstreifen und wechselte anschließend auf den mittleren Fahrstreifen.