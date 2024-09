Bike-Action in Sölden und Rap in Telfs: Das ist los in Tirol

Der Sommer ist jetzt endgültig vorbei. Damit keine Herbstmelancholie aufkommt, kann man am Wochenende bei einer der vielen Veranstaltungen im ganzen Land vorbeischauen. Sölden wird drei Tage lang zum Mekka für Bike-FanatikerInnen. Gefeiert werden sollte eigentlich auch in Kufstein, leider wurde das Konzert von Pizzera und Jaus abgesagt. Musikalisch sorgt sonst noch die Tiroler Rapperin Spilif für gute Vibes. Wer lieber selber singen will, kann zur Karaoke-Night im Stromboli pilgern. Die Highlights des Wochenendes wie immer im kompakten Überblick.

Eine von Österreichs besten gegenwärtigen Rapperinnen lädt zu einem Auftritt in die Weberei in Telfs ein. Spilif, die Innsbrucker Musikerin, war heuer für den Amadeus-Award in der Kategorie „Hip-Hop“ nominiert und wird am Freitag zeigen, warum sie nicht nur eine Nominierung, sondern eigentlich auch den Award verdient hätte. Ein Abend voller Musik, Philosophie und Hip-Hop erwartet die BesucherInnen – ein Muss für alle Fans heimischer Musik. Beginn ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.