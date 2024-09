Rockstar Jon Bon Jovi rettet bei einem Videodreh das Leben einer Frau

Das Netz feiert Rockstar Jon Bon Jovi als Helden. Der 62-Jährige schritt ein, als eine Frau von der John Seigenthaler Pedestrian Bridge in Nashville, Tennessee, von der Brücke springen wollte. Der Sänger drehte am Dienstagabend auf der Brücke gerade ein Musikvideo für seinen Song „People‘s House“, als es zu der dramatischen Szene kam.

Ein von der Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo des Metropolitan Nashville Police Department zeigt: Die Frau ist bereits über das Geländer geklettert, steht am Rande der Brücke. Nur mit einem Arm hält sie sich noch fest. Im Video ist zu sehen, wie Bon Jovi gemeinsam mit einer anderen Frau aus seinem Team auf die Dame zugeht, sich ans Geländer lehnt und in Ruhe mit ihr spricht.

Die Feuerwehr und die Polizei treffen kurz danach ein. Polizeipräsident John Drake bestätigte den Vorfall und bedankte sich bei dem Weltstar: „Ein Dankeschön an Jon Bon Jovi und sein Team.“ Er habe geholfen, „sie zu überreden, von der Kante über dem Cumberland River“ wieder in Sicherheit zu kommen.

Jon Bon Jovi selbst hat sich bisher nicht zu dem Drama geäußert. Der Sänger gründete 2006 die JBJ Soul Foundation, um Familien in den USA zu helfen, Wege aus der Obdachlosigkeit, Armut und Hunger zu finden. Wie US-Medien berichten, sei er darin geschult, mit Menschen zu sprechen, die sich in Krisensituationen befinden. Der 62-Jährige war am Mittwoch wohl genau in der richtigen Zeit am richtigen Ort. (TT)