Brandgefährlicher Bornavirus weiter verbreitet als bisher angenommen

Das Borna Disease Virus 1 (BoDV-1) ist genau wie Covid-19 ein vom Tier auf den Menschen überspringendes Virus. Allerdings viel gefährlicher. In mehr als 90 Prozent der Fälle endet die Infektion tödlich.

Nun wurde die bisher größte Studie zur Verbreitung von BoDV-1 veröffentlicht. Daran beteiligt waren mehr als 25 Institutionen der Veterinär- und Humanmedizin in Deutschland, Österreich, und der Schweiz (DACH-Region), gibt die Veterinärmedizinische Universität Wien in einer Aussendung bekannt. Um Daten über das Vorkommen von BoDV-1 zu erhalten, untersuchten die Forscherinnen und Forscher Gehirnproben von aktuellen und archivierten BoDV-1-Infektionen bei Menschen und Tieren. Dazu Norbert Nowotny und Jolanta Kolodziejek vom Zentrum für Pathobiologie der VetmedUni Wien: „Eine BoDV-1-Infektion wurde mittels Genanalyse bei 207 Haussäugetieren, 28 Menschen und sieben wildlebenden Feldspitzmäusen bestätigt. Damit erhöht sich die Zahl der veröffentlichten, im Labor bestätigten menschlichen BoDV-1-Infektionen deutlich, und zwar auf 46 Fälle.“

Zusätzlich ermöglichte die Generierung von 136 neuen BoDV-1-Genomsequenzen von Tieren und Menschen eine eingehende Analyse der Virus-Verbreitung. „Die Definition von Risikogebieten für die zoonotische BoDV-1-Übertragung und die Bewertung geografischer Infektionsquellen bringt unser Wissen zum Bornavirus auf ein völlig neues Niveau. Wesentlich, insbesondere auch für die Prävention, ist die regionale Eingrenzung der Verbreitungsgebiete“, so Nowotny. Wie bereits bisher angenommen, würden sich diese auf Teile Österreichs und der Schweiz sowie auf die südlichen und östlichen Landesteile Deutschlands beschränken.

Im Einklang mit der geringen Mobilität der Feldspitzmaus zeigen die BoDV-1-Sequenzen zudem eine bemerkenswerte geografische Assoziation. Die engsten genetischen Verwandten der meisten vom Menschen stammenden BoDV-1-Sequenzen befanden sich in einer Entfernung von weniger als 40 km. Dazu Nowotny: „Das deutet daraufhin, dass die Spill-over-Übertragung aus dem natürlichen Reservoir in der Regel in der Heimatregion der erkrankten Menschen und Tiere stattfindet.“