Diebesduo (24 und 25) konnte in St. Johann in Tirol rasch das Handwerk gelegt werden

St. Johann in Tirol — Donnerstag, gegen 16.20 Uhr wurden zwei Rumäninnen im Alter von 24 und 25 Jahren, in einem Möbelhaus in St. Johann von einer Verkäuferin bei einem Diebstahl beobachtet. Nachdem die Verkäuferin den Diebstahl zur Anzeige gebracht hatte, wurden die beiden Rumäninnen im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Nähe des Tatorts jeweils mit einem Einkaufstrolley angetroffen.