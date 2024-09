Senegals Präsident Faye löst das Parlament auf

Der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye hat die von der Opposition geführte Nationalversammlung aufgelöst und damit den Weg für vorgezogene Parlamentswahlen am 17. November frei gemacht. "Ich löse die Nationalversammlung auf, um das souveräne Volk um die institutionellen Mittel zu bitten, den von mir versprochenen Systemwandel herbeizuführen", sagte Faye in seiner kurzen Rede während seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag (Ortszeit).