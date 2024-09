Weiter angespannte Lage bei Carolabrücke in Dresden

An der Carolabrücke in Dresden bleibt die Lage angespannt. Der Teilabriss des eingestürzten Brückenteils hat am späten Donnerstagabend begonnen. "Es sind locker 50 Einsatzkräfte dort, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Mit Baggern, Presslufthämmern sowie Räum- und Abrissfahrzeugen reiße eine Spezialfirma einen Teil des Brückenzuges C ab, der in der Nacht auf Mittwoch auf 100 Metern in die Elbe gestürzt war.