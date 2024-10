Mordprozess nach Bluttat in Itter: Angeklagter zur Tat, aber nicht zu Mord geständig

Ein 31-Jähriger muss sich am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im November letzten Jahres einen 36-Jährigen in dessen Wohnung in Itter durch „massive Gewalteinwirkung“ mit einem Messer getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.