Schon jetzt lauter Verlierer

Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Zu diesem Kniff greift die Politik, wenn sie in einer Sachfrage mit dem Latein am Ende ist. Das schwere Zerwürfnis an der Spitze des Tiroler Landestheaters (TLT) geht über eine Sachfrage – wie ist ein Theater erfolgreich zu führen? – aber weit hinaus. Hier geht es auch um tiefe persönliche Verletzungen und gegenseitige Kränkungen. Da hilft kein Arbeitskreis mehr. Da braucht es unabhängige Vermittlung und den professionell moderierten Versuch zu heilen, was nicht mehr heilbar scheint.