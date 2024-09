Bei Handy-Sicherstellung heißt es weiter „Bitte warten“

Wien – Die Neuregelung der Handy-Sicherstellung wird sich vor der Nationalratssitzung kommende Woche nicht mehr ausgehen. Die aktuellen Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen und würden verlängert, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme aus dem Büro von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hieß. Edtstadler pochte am Donnerstag auf die Trennung von „Aufbereitung und Auswertung der Daten“. Angestrebt werde weiterhin eine „fristgerechte Neuregelung“ bis 1. Jänner, hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme. Die Verhandlungen seien „zuletzt konstruktiv und intensiv“ verlaufen.