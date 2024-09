33-Jähriger erwürgte Eltern in Südtirol: Lebenslange Haft für Sohn bestätigt

Das oberste Gericht in Rom bestätigte die höchste Strafe, somit ist die lebenslange Haft für den 33-jährigen Südtiroler nun rechtskräftig. Der Mann tötete 2021 seine Eltern und warf sie in einen Fluss.

Bozen – Im Fall eines 33-jährigen Südtirolers, der im November 2022 wegen der Tötung seiner Eltern zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, hat am Donnerstag das Oberste Gericht in Rom das Urteil in letzter Instanz bestätigt. Dies berichteten italienische Medien. Die Verteidigung hatte nach dem Urteil in zweiter Instanz vor dem Berufungsschwurgericht in Bozen in Rom erneut Berufung angemeldet, die nun zurückgewiesen wurde. Damit war das Urteil rechtskräftig.