Die Schlager-Partien vom Wochenende: Jetzt muss nur noch der Wettergott mitspielen

Die Prophezeiungen der Wetterfrösche sprechen Bände, der Temperatursturz in den vergangenen Tagen malt in diesem Zusammenhang ebenfalls ein klares Bild. Und so richtet sich im Tiroler Amateurfußball der bange Blick auch gen Himme­l, schließlich droht bei Schlechtwetter ein Spieltag mit ganz vielen Absagen. Wie schlimm es wirklich wird, werden aber sicher erst die kommenden drei Tage zeigen.

Regionalliga West: Unabhängig davon ist die Vorfreude auf das „Spiel der Runde“ groß, denn am Samstag (15.30 Uhr) gastiert mit der Reichenau der Westliga-Dritte beim makellosen Tabellenführer Austria Salzburg. Und aus Tiroler Sicht ist man geneigt zu sagen: Macht es noch einmal, bitte! Denn die Reichenau schockte in der ersten ÖFB-Cup-Runde die Austria mit einem 2:1-Auswärtssieg. „Das war aber auch Glück dabei“, erinnert sich Trainer Gernot Glänzer.

Und wie es der Zufall so will, weilte der gebürtige Osttiroler am Donnerstag bereits beruflich im Nachbarbundesland und wusste auch nach dem Studium der Salzburger Nachrichten: „Ich habe gelesen, dass sie sich unbedingt bei uns revanchieren wollen.“ Es wird definitiv eine schwere Mission, bei der laut Glänzer „klar besten Mannschaft der Liga“. Doch die Reichenau (weiter ohne Keeper Clemens Steiner) ist immer für eine Überraschung gut. Schon heute freuen sich in der Westliga der FC Kitzbühel und der SC Schwaz auf Heimspiel­e. Auf tt.com wird heute (19 Uhr) das Regionalliga-Tirol-Duell zwischen Kematen und Fügen gestreamt.