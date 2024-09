Stute verletzt: Weiterer Wolf im Unterland zum Abschuss freigegeben

Auf einer Alm in Westendorf soll ein Wolf eine Stute verletzt haben. Nun hat die schwarz-rote Landesregierung einen weiteren Wolf zum Abschuss freigegeben. Aktuell bestehen im Unterland schon zwei Verordnungen, eine endet am Sonntag.

Westendorf – Das Land Tirol hat eine weitere Abschussverordnung für einen Wolf im Unterland erlassen. Grund dafür sei eine verletzte Norikerstute, die am Dienstag auf einer Alm in Westendorf aufgefunden wurde. „Nach Begutachtung durch die örtlich zuständige Amtstierärztin besteht der Verdacht auf Beteiligung eines Wolfes“, heißt es vom Land.

Die Verordnung tritt mit kommendem Montag in Kraft und gilt für die Dauer von acht Wochen – also bis 10. Oktober. Im Umkreis von zehn Kilometern darf dann ein Wolf geschossen werden. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert worden.

Ein Wolf in Kirchdorf darf noch bis 25. Oktober abgeschossen werden. Dieser soll ein Rind verletzt haben, das dann notgetötet werden musste. Erst letzte Woche wurde in Obertilliach ein Wolf von der Jägerschaft erschossen.

Die schwarz-rote Landesregierung hat damit die sechste Abschussverordnung in Tirol seit und trotz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im Juli erlassen. Dieser hatte geurteilt, dass das Verbot der Wolfsjagd unter anderem aufgrund eines ungünstigen Erhaltungszustandes in Österreich weiter aufrecht ist. Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Beschwerde von Tierschutzorganisationen, nachdem die Tiroler Landesregierung 2022 einen Wolf per Bescheid zum Abschuss freigegeben hatte. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht (LVwG) bat daraufhin den EuGH um eine Auslegung des EU-Rechts in dieser Frage.