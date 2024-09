Leiche von Miss-Schweiz-Kandidatin mit Mixer zerkleinert: Ehemann bleibt in U-Haft

Die 38-jährige Unternehmerin und ehemalige Finalistin der Wahl zur Miss Schweiz wurde am 13. Februar in ihrem Haus in Binningen, einem Vorort von Basel, Opfer eines Tötungsdelikts. Ihr Ehemann wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Wie aus einem am Mittwoch publizierten Urteil des Bundesgerichts hervorgeht, hat der 41-Jährige schon mehrfach erfolglos ein Haftentlassungsgesuch gestellt, schreibt das Boulevardblatt 20 Minuten.