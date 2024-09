Abt Cyrill Greiter in Stams begrüßt – Benediktion erst in kommenden Wochen

Diesen Humor möchte sich Cyrill Greiter auch in seiner jetzigen Tätigkeit beibehalten, versprach er den rasch zusammen getrommelten Stamserinnen und Stamsern. Die Musikkapelle war ausgerückt und eine kleine Abordnung unter Bürgermeister Markus Rinner aus Gemeinde- und Vereinsfunktionären begrüßte „ihren“ neuen Abt im Foyer des Klosters herzlich. „Es ist bekanntlich eine große Aufgabe, die auch eine gewisse Verantwortung und Last mit sich bringt“, ist sich auch Rinner bewusst. Das Gemeindeoberhaupt durfte im Namen aller Anwesenden Abt Cyrill willkommen heißen und ihm die Unterstützung durch die Bevölkerung zusagen.

Abt Cyrill Greiter, der aus Kramsach stammt, ist aktuell Seelsorger in Südtirol. Das Zisterzienserkloster in Stams betreibt dort die Pfarrei Untermais in Meran wo Cyrill seit 2008 tätig ist. „An die Anrede Abt muss ich mich erst noch gewöhnen“, zeigt sich das neue Klosteroberhaupt bescheiden, um gleich vorweg zuzugeben: „Aber ich bin noch immer der gleiche Spitzbub wie früher und lache immer noch gleich laut wie früher.“ Mit Freude umarmte Greiter die Stamser verbal und dankte ihnen für ihren Zuspruch. „Dafür sage ich Euch danke und ich werde mich nicht scheuen, auch Bitte zu sagen“, so Greiter: „Behalten wir uns gegenseitig im Auge!“