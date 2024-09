Regen als Spielverderber: Die ersten Absagen im Tiroler Fußball-Unterhaus

Die Vorzeichen waren alles andere als gut, seit Freitagmittag ist es amtlich: Die ersten Spiele im Tiroler Fußball-Unterhaus mussten aufgrund der anhaltenden Regenfälle in den vergangenen 24 Stunden abgesagt werden.

In der Regionalliga West können beide Freitagspartien nicht stattfinden. Sowohl das Heimspiel des FC Kitzbühel gegen den FC Pinzgau Saalfelden, als auch die Partie des SC Schwaz gegen den TSV St. Johann wurden Opfer der schlechten Witterung. Auch das morgige Spiel zwischen Bischofshofen und Hohenems musste bereits gestrichen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass noch weiter Absagen folgen.

Auch in der Landesliga West spielt „Petrus“ am Freitag nicht mit. So muss für das Außerfener Derby zwischen dem FC Reutte und dem FC Vils ein neuer Termin gefunden werden. (TT.com)