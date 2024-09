Regen als Spielverderber: Zahlreiche Absagen im Tiroler Fußball-Unterhaus

Auch in den unteren Ligen spielte „Petrus“ am Freitag nicht mit. So musste für Längenfeld – Kirchbichl und Brixen – Natters (Hypo Tirol Liga) ebenso ein neuer Termin gefunden werden wie für das Außerfern-Derby zwischen dem FC Reutte und dem FC Vils in der Landesliga West. (TT.com)