Schlechte Wetterprognose ignoriert: Siebenköpfige Gruppe geriet in Ginzling in Bergnot

Ginzling – Trotz schlechter Wetterprognose stiegen sieben Deutsche (sechs Frauen im Alter von 50 bis 70 Jahren und ein 70-jähriger Mann) in Ginzling in den Klettersteig „Nasenwand“ (Schwierigkeitsgrad E) ein. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag.