Firmenlauf findet wie geplant statt: Mütze und Handschuhe nicht vergessen!

Innsbruck – Der Tiroler Firmenlauf hat in seinen über 20 Jahren schon viel erlebt, doch eine Empfehlung zur Winterbekleidung dürfte selbst hier ein Novum darstellen. „Aufgrund der Wetterlage empfehlen wir allen, sich mit entsprechend warmer Kleidung auszustatten (Mütze und Handschuhe zum Laufen)“, heißt es auf der Homepage für das größte Lauf-Event Tirols. Dort sollen am Samstag (17 Uhr) mehr als 5000 Gemeldete die bis zu 5,8 Kilometer lange Strecke in Innsbruck in Angriff nehmen.