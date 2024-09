Justin Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt: So lautet das Urteil

New York – Der US-Popstar Justin Timberlake ist wegen Trunkenheit am Steuer zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldbuße verurteilt worden. Ein Richter in New York befand den 43-Jährigen am Freitag laut US-Medienberichten für schuldig, am 18. Juni mit seinem Pkw betrunken durch die Ortschaft Sag Harbor östlich von New York gefahren zu sein.