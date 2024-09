Schwazer Adler verloren Handball-Krimi in Graz mit 31:32

Nach der gelungenen Aufholjagd gegen Hard unterlagen die Schwazer Handballer am Freitag in der HLA den Grazern mit 31:32.

Graz – Im dritten Spiel der neuen Saison der Handball Liga Austria (HLA) kassierten die Schwazer am Freitag die zweite Niederlage. Beim noch sieglos gewesenen Gegner HSG Graz mussten sich die Adler mit 31:32 (15:16) geschlagen geben. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erwischten die Schwazer einen schlechten Start in den zweiten Abschnitt und lagen schnell zurück. Am Ende konnte die knappe Niederlage nicht mehr abgewendet werden. Für die Gäste aus Tirol war es ein Dämpfer nach der fulminanten Aufholjagd beim 29:26 zuhause gegen den HC Hard. Zuvor war man beim HLA-Auftakt den Fivers aus Margareten mit 30:37 unterlegen. Nun geht es kommenden Samstag (18 Uhr, Osthalle) zuhause gegen HSG Xentis Lipizzanerheimat. (TT)