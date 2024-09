Horror-Unfall auf A12 bei Langkampfen: Lenker (33) reanimiert, Beifahrerin schwer verletzt

Langkampfen – Am Freitagnachmittag kam es auf der Inntalautobahn bei Langkampfen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autolenker war gegen 16.25 Uhr mit einer Beifahrerin und einem Kleinkind in Richtung Innsbruck unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam es zur Kollision mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug, welches von einem 65-jährigen Mann gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 33-Jährigen ins Schleudern. Es wurde in weiterer Folge durch eine abgeschrägte Leitschiene ausgehoben und kam zwischen Baumstämmen in der Böschung zum Stillstand. Der 65-jährige konnte sein Auto am Pannenstreifen anhalten.