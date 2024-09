Horror-Unfall bei Langkampfen: Lenker (33) reanimiert, Beifahrerin schwer verletzt

Langkampfen – Am Freitagnachmittag kam es auf der Inntalautobahn bei Langkampfen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autolenker war gegen 16.25 Uhr mit einer 28-jährigen Beifahrerin und einem Kleinkind in Richtung Innsbruck unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam es zur Kollision mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug, welches von einem 65-jährigen Mann gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 33-Jährigen ins Schleudern. Es wurde in weiterer Folge durch eine abgeschrägte Leitschiene ausgehoben und kam zwischen Baumstämmen in der Böschung zum Stillstand. Der 65-Jährige konnte sein Auto am Pannenstreifen anhalten.