Klein-Lkw in Nassereith in Graben gestürzt: Fahrzeug geriet in Vollbrand

Nassereith – Am Freitagabend kam es gegen 21.20 Uhr auf der Mieminger Straße in Richtung Fernpass zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Transporter. Laut Polizei dürfte der Mann zu schnell gewesen sein. Das Fahrzeug rutschte auf die Gegenfahrbahn und stürzte in einen Graben neben der Straße. Dort prallte der Klein-Lkw gegen ein Betonelement einer Wasserführung.