Einbrecher stahl Tasche mit Zehntausenden Euro aus Wohnung in Tannheim

Tannheim – Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 14.20 und 16.50 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Apartmenthaus in Tannheim ein. Der Täter versuchte die Terrassentür mit einem Werkzeug aufzuhebeln, wodurch die Türverglasung zerbrach und er so in die Wohnung eindrang.