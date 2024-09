Anspannung in der Nacht: Weitere Überflutungen in Niederösterreich erwartet

Ganz Niederösterreich wurde am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt. Die Lage ist auch am Montag angespannt, Feuerwehren aus dem Westen reisten an, um ihre KollegInnen zu unterstützen. Für die Nacht wird erneut mit steigenden Pegeln gerechnet. Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.