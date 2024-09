Lage bei Hochwasser-Katastrophe in Niederösterreich spitzt sich dramatisch zu

Das ganze Bundesland wurde am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt, die Landesregierung sieht eine „nie dagewesene Extremsituation“. Mehr als 20.000 Feuerwehrleute stehen im Dauereinsatz, Wehren aus den Nachbar-Bundesländern sowie das Heer eilen nun zur Hilfe. Ein Feuerwehrmann kam im Einsatz ums Leben. Auch in Wien kommt es zu Überflutungen, die ÖBB-Weststrecke ist unterbrochen. Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.

„Wir erleben in Niederösterreich schwere, dramatische Stunden. Für viele werden es wahrscheinlich die schwersten Stunden ihres Lebens sein“, sagte Mikl-Leitner. „Wir können leider keine Entwarnung geben“, weitere massive Regenfälle seien vorhergesagt. Feuerwehr-Einsatzkräfte und Spezialgeräte wurden aus den Bundesländern Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Burgenland angefordert, ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres werde in die Wege geleitet. Vonseiten des Bundesheeres stehen um die 1000 Einsatzkräfte zur Verfügung.

In mehreren Gemeinden wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. „Wir haben es mit einer noch nie dagewesenen Extremsituation zu tun“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Erwartet werden weitere 60 Liter Regen pro Quadratmeter in den nächsten Stunden, es werde weitere Überflutungen im ganzen Land geben. Am Vormittag werde der Stausee Ottenstein seine Speicherkapazität erreichen. Damit komme es am Kamp zu einem weiteren Anstieg der Pegel, Evakuierungen seien erfolgt bzw. im Laufen. Es sei möglich, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen punktuell nicht ausreichen, wenn der Wert eines hundertjährlichen Hochwassers überschritten werde.