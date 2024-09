Heftige Sturmböen und erste Evakuierungen: Starkregen sorgt für zahlreiche Einsätze in Ostösterreich

Die prognostizierten Regenfälle sorgten am Freitagabend in Ostösterreich für zahlreiche lokale Einsätze. Besonders in Niederösterreich ist die Lage weiter sehr ernst. In der Steiermark sind derzeit 4000 Haushalte ohne Strom. Salzburg und Oberösterreich verzeichneten großteils nur kleinere Einsätze. Auch in Wien blieb die Lage verhältnismäßig ruhig.

St. Pölten, Linz, Wien – Der anhaltende Starkregen sorgt in Ostösterreich seit Freitag zu zahlreichen Einsätzen der lokalen Feuerwehren. Auch am Samstag bleibt die Lage vorerst angespannt.

In Niederösterreich sind die Feuerwehren seit Freitagabend zu 160 Einsätzen ausgerückt. Dabei habe es sich vor allem um Alarmierungen wegen Sturmschäden gehandelt, sagte Klaus Stebal, Sprecher des Landeskommandos, Samstagfrüh auf APA-Anfrage. Die Lage habe sich „intensiviert“, berichtete er. In mehreren Gemeinden, etwa in der Wachau, wurde der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Der „Peak“ der Pegel werde großteils für die Nacht auf Montag erwartet, so Stebal.

An der Donau wird mit einem bis zu 30-jährlichen Hochwasser gerechnet. Am Kamp wird ein bis zu 100-jährliches Hochwasser erwartet. Am Freitagabend kam es bereits in einigen Gemeinden zu ersten Evakuierungen. Betroffen waren Gartensiedlungen bzw. Zweitwohnsitze.

In Sitzendorf an der Schmid im Bezirk Hollabrunn wurde bereits der mobile Hoichwasserschutz aufgebaut. © BFKDO Hollabrun

Lage wird „laufend beobachtet“

Vor allem entlang des Kamps „wird es sich zuspitzen“, sagte Stebal. Zwei Katastrophenhilfsdienst-Züge wurden einberufen: Ein Zug aus dem Bezirk Hollabrunn soll das Umspannwerk Langenlois (Bezirk Krems-Land) schützen. Ein weiterer aus dem Bezirk Krems unterstützt die Feuerwehren entlang des Kamps.

„Wir beobachten die Lage laufend“, das Feuerwehrhaus sei durchgehend besetzt, berichtete Christoph Firlinger, Kommandant der FF Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems-Land). Der Fluss sei in niedrig gelegenen Bereichen über die Ufer getreten. Am Freitag wurden direkt am Kamp liegende Ferienhäuser evakuiert. Wegen Überflutung gesperrt wurde laut Firlinger die B35 zwischen Hadersdorf und dem Ortsteil Weinstraße Richtung Krems.

Die Vorbereitungen für das prognostizierte Hochwasser seien weiter im Laufen, sagte Firlinger. Am Samstag wurden Sandsäcke gefüllt, um sie im Notfall griffbereit zu haben. „Der Hochwasserschutz in der Gemeinde ist auf ein 100-jährliches Ereignis ausgelegt“, sagte er.

In Emmersdorf wird die Lage laufen beobachtet. © DANIEL KILLINGER

Vorbereitungsarbeiten auf ein Hochwasser sind im Bundesland bereits seit mehreren Tagen im Gange. Neben dem Aufbau mobiler Schutzanlagen wurden Sandsäcke gefüllt und Retentionsräume geschaffen. Die prognostizierten Pegelstände haben sich zuletzt erhöht. Am Freitagabend berief Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) den Landesführungsstab ein.

Ein Wintereinbruch in den Bergen sowie Sturm hatte bereits am Freitag für einzelne Straßensperren und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auch auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) kam es witterungsbedingt zu Verspätungen. Auf mehreren Bahnstrecken wurde der Betrieb präventiv Samstagfrüh eingestellt, für den Regionalbusverkehr am linken Donauufer in der Wachau gilt diese Maßnahme ab Betriebsschluss am Samstag.

Stromausfälle in der Steiermark

Sturmböen haben in der Nacht auf Samstag die Stromversorgung in Teilen der Ost- und Obersteiermark und des östlichen Grazer Umlands beeinträchtigt. Umgestürzte Bäume führten zu Schäden am Stromnetz. In der Früh waren mehr als 4000 Haushalte ohne Strom, mehr als 70 Trafostationen waren außer Betrieb, teilten die Energienetze Steiermark am Samstag mit. Umgestürzte Bäume blockierten aber auch Straßen und sorgten für vermehrte Einsätze der Feuerwehr.

„Unser Problem sind nicht der Regen nicht der Schnee, sondern die Sturmböen“, sagte Urs Harnik-Lauris von Energie Steiermark gegenüber der APA am Samstagvormittag. Die starken Windböen sorgten zum einen immer wieder für kleinräumige Ausfälle und eine Vielzahl an Einzelstörungen, zum anderen gefährden sie die Einsatzkräfte bei den Reparaturarbeiten, wie der Sprecher sagte. Rund 100 Einsatzkräfte waren Samstagvormittag zu immer wieder neuen Einsatzstellen unterwegs. „Es ist eine ‚Loch zu, Loch auf-Situation“, wie es Harnik-Lauris formulierte.

Der Landesfeuerwehrverband Steiermark meldete Samstagfrüh rund 150 Einsätze seit Freitagfrüh aufgrund der Extremwetterlage. „Es waren überwiegend Einsätze aufgrund von umgestürzten Bäumen, die Straßen und Wege blockierten und Schäden an Stromleitungen verursacht haben“, berichtete Thomas Maier vom Landesfeuerwehrverband im Gespräch mit der APA. Betroffen waren die Bezirke Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, Hartberg, Judenburg, Leibnitz, Liezen, Mürzzuschlag, Voitsberg und Weiz. Vereinzelt mussten die Feuerwehrleute zu Pump- und Sicherungsmaßnahmen ausrücken, in der Obersteiermark wurden aufgrund des Schnees hängengebliebene Fahrzeuge geborgen werden. Samstagfrüh kam es im nördlichen Bereich von Graz-Umgebung (Frohnleiten, Peggau, Stattegg, Weinitzen) zu erhöhtem Einsatzaufkommen wegen orkanartiger Böen.

Schienenersatzverkehr und ein Verletzter in Oberösterreich

Auch in Oberösterreich laufen die Vorkehrungen auf Hochtouren. Die ÖBB stellen einige Zuglinien auf Schienenersatzverkehr um, in Linz, Steyr und Mauthausen wird der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Die größere Gefahr dürfte aber von lokalen Überflutungen ausgehen. Positiv: Weil der Niederschlag oberhalb von 800 Metern Seehöhe als Schnee fällt, wird er dort vorerst nicht abflusswirksam.

Die ÖBB führen die Almtalbahn zwischen Wels und Grünau, die Mühlkreisbahn zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl sowie die Donauuferbahn zwischen Grein Stadt und St. Nikola ab Samstag nur im Schienenersatzverkehr, wie sie am Nachmittag mitteilten. Aufgrund der ausgesprochenen Reisewarnung wurde die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets, die bis 12. September gekauft wurden, für den Zeitraum von 13. bis 15. September aufgehoben.

Im Bezirk Steyr-Land forderte der Regen bereits einen Verletzten: Ein 71-Jähriger kam Freitagfrüh mit seinem Auto auf einem aufgeweichten Karrenweg in Großraming von der Fahrbahn ab, rutschte etwa 100 Meter eine abschüssige Wiese hinunter und prallte gegen einen Baum.

Das Wetter machte auch vielen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Neben zahlreichen kleinen Events und Märkten wurde das für Samstag geplante Konzert der Band Böhse Onkelz in Wels am Freitag wetterbedingt abgesagt. Die Starter des European Peace Ride von Bad Ischl in die Kulturhauptstadt 2025, Chemnitz, mussten die erste Etappe per Bus statt wie geplant mit dem Fahrrad zurücklegen. Auch die Politik war betroffen: Die ÖVP sagte ihren für Samstag geplanten Oberösterreich-"Auftakt ins Wahlfinale“ mit Bundeskanzler Karl Nehammer.

Die Enns in Steyr hatte die Vorwarngrenze bereits überschritten und stieg noch an. Die Stadt rief dazu auf, Uferbereiche zu meiden, Autos aus den potenziellen Überflutungsgebieten zu entfernen, Kellerfenster zu schließen und Ablaufrinnen zu säubern. Sandsäcke für den Notfall liegen bei den Kommunalbetrieben der Stadt bereit. In Linz wurde der Traunradweg unterhalb der Traunbrücke Ebelsberg vorsorglich gesperrt, ebenso die Fußgängerunterführung Freistädter Straße/Linzer Straße.

Der hydrografische Dienst meldete steigende Wasserstände an Inn und Donau sowie Enns. Vorwarngrenzen in Mauthausen und Schärding sollten Samstagnachmittag, in Linz Sonntagfrüh überschritten werden. Hochwasserschutzvorrichtungen wurden aufgebaut. Lokale Überflutungen an kleinen und mittleren Gewässern seien überall möglich, hieß es in einer Presseaussendung Samstagfrüh.

In Linz erwartet man den Peak des Donaupegels Sonntagfrüh. Die erste Stufe des mobilen Hochwasserschutzes wurde am Freitag aufgebaut, 45 Mitarbeitende stehen am Wochenende bereit, falls auch Stufe zwei benötigt werden sollte, teilte die Stadt mit. Der Traunradweg unterhalb der Traunbrücke Ebelsberg wird vorsorglich gesperrt, ebenso die Fußgängerunterführung Freistädter Straße/Linzer Straße.

Heftige Stürme im Burgenland

Der heftige Sturm hat in der Nacht auf Samstag im Burgenland weiterhin für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Seit Freitagnachmittag mussten die Wehren 71 Mal ausrücken, berichtete die Landessicherheitszentrale am Samstag auf APA-Anfrage. Verletzt wurde dabei niemand. Schwerpunkt war der Landesnorden mit den Bezirken Neusiedl am See und Eisenstadt Umgebung.

In Purbach, im Bezirk Einsenstadt Umgebung fiel ein Baum auf ein Postauto. © FF Purbach

Hauptsächlich galt es, Fahrwege von umgestürzten Bäumen freizuräumen. Der Schlosspark in Eisenstadt mit seinem alten Baumbestand etwa blieb aus Sicherheitsgründen das ganze Wochenende gesperrt. Auch etliche Wahlplakatständer und Bauzäune wurden von starken Windböen beschädigt oder umgeworfen. Hochwasser wurde keines vermeldet.

150 Einsätze in Wien

In der Bundeshauptstadt hat die Berufsfeuerwehr Wien in den vergangenen 24 Stunden zusätzlich 150 wetterbedingte Einsätze absolviert. Die Hälfte davon betrafen Folgen von stürmischen Windböen – abgebrochene Äste oder umgestürzte Baugitter mussten weggeräumt werden –, die andere Hälfte Wasser, das in Keller eingetreten war und abgepumpt werden musste oder über undichte Dächer in Gebäude eingedrungen war und Wasserschäden verursacht hatte.

Die Lage sei „derzeit noch überschaubar“, teilte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf am Samstagvormittag der APA mit. Man sei aber für größere Einsätze vorbereitet und habe die Kapazitäten entsprechend erhöht. Im Verlauf des Samstags sind für Wien starke Regenfälle vorhergesagt. Auch mit Sturmböen ist zu rechnen. Im Schlosspark Schönbrunn wurde daher bereits der Bereich um die Gloriette gesperrt - der Eingang Tirolerhof bleibt bis auf weiteres aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Bei der Berufsrettung Wien hat sich die triste Wetterlage vorerst noch nicht in zusätzlichen Einsätzen niedergeschlagen. „Es hat keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben“, gab ein Sprecher auf APA-Anfrage bekannt. (APA)