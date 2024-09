Hochwasser hat Ostösterreich fest im Griff: „Keine Entwarnung“ in Niederösterreich

Ganz Niederösterreich wurde am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt, die Landesregierung sieht eine „nie dagewesene Extremsituation“. Mehr als 25.000 Einsatzkräfte stehen im Dauereinsatz. Ein Feuerwehrmann kam im Einsatz ums Leben. In Wien sanken die Pegel am Sonntag allmählich. Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.

St. Pölten, Wien – Unfassbare Regenmengen, die teils viermal so hoch wie in einem durchschnittlichen gesamten September sind, haben zu einer überaus gefährlichen Hochwassersituation in Ostösterreich geführt. Das gesamte Land Niederösterreich wurde Sonntagfrüh zum Katastrophengebiet erklärt. Ein Feuerwehrmann rutschte im Bezirk Tulln bei Auspumparbeiten über eine Stiege und starb.

Jahrhunderthochwasser an der Perschling in Böheimkirchen. Die Ortschaft ist von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Menschen sind in ihren Häusern eingeschlossen. © imago

Es könne nach wie vor „keine Entwarnung“ gegeben werden, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am späten Sonntagnachmittag im Anschluss an eine weitere Lagebesprechung in Tulln mit. Mikl-Leitner sprach von einer „Ausnahmesituation“, die im Land herrsche. Die Schäden durch Hochwasser seien ebenso wie das Leid der Menschen groß. Gleichzeitig funktioniere die Sicherheitsfamilie Niederösterreich, die zudem Unterstützung erhalte. Am Sonntagnachmittag waren auch Kräfte aus der Steiermark und aus Oberösterreich im Einsatz. Ein Nachlassen der Niederschläge in der Nacht sollte eine „kleine Verschnaufpause“ bringen, hoffte Mikl-Leitner.

Wir erleben in Niederösterreich schwere, dramatische Stunden. Für viele werden es wahrscheinlich die schwersten Stunden ihres Lebens sein. Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ

„Die Lage ist nach wie vor prekär“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Es seien immer wieder Menschenrettungen im Gang. Auf eine Zahl wollte er sich vorerst nicht festlegen. Am Sonntagvormittag war von 1100 evakuierten Objekten die Rede. Fahrafellner berichtete später von einem Dammbruch an der Traisen in St. Pölten ebenso wie an einem Nebenfluss des Kamp. Einsätze waren im Gang. Unterstützung gab es u.a. durch Hubschrauber des Innenministeriums, des Bundesheeres und der „Christophorus“-Flotte des ÖAMTC. Mehr als 25.000 Einsatzkräfte aus Niederösterreich „und darüber hinaus“ seien aufgeboten. Seitens des Landes wurde auch ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert. Etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten standen zur Verfügung.

12.000 Haushalte im Bundesland waren am Sonntagnachmittag ohne Strom. Die Tendenz sei sinkend, teilte EVN-Sprecher Stefan Zach mit.

Hochwasser im Nordosten Österreichs - Fotos: APA, imago

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte Mittel aus dem Katastrophenfonds zu. Er bezeichnete die Situation im zum Katastrophengebiet erklärten Bundesland als „besonders herausfordernd“ und von „noch nie da gewesenem Ausmaß“. Menschenleben zu retten habe höchste Priorität. Die Bundesregierung werde „alles tun, um das Land und die Gemeinden zu unterstützen“, so der Kanzler, der sich selbst ein Bild von der Lage gemacht hatte.

Bundeskanzler Karl Nehammer sagte Niederösterreich Unterstützung zu. © ANDY WENZEL

ÖBB-Reisewarnung verlängert

Zahlreiche Straßen waren gesperrt, auch die Weststrecke ist zwischen Wien und St. Valentin (NÖ) unterbrochen. Ersatzverkehr sei aktuell keiner möglich, so die ÖBB. Zwischen St. Valentin und Salzburg fahren die Fernverkehrszüge der ÖBB, die Züge der Westbahn verkehren zwischen Linz und Salzburg. Eine gegenseitige Ticketanerkennung zwischen ÖBB und Westbahn sei vereinbart worden.

Die ÖBB ersuchten eindringlich, von nicht unbedingt notwendigen Reisen abzusehen. Die Reisewarnung wurde bis Donnerstagabend verlängert.

📽️ Video | Hochwasser hat Ostösterreich fest im Griff

1160 Feuerwehren waren mit 20.000 Mitgliedern im Einsatz. Die Priorität liege auf der Rettung von Menschen. Bisher wurden 1100 Gebäude evakuiert. Kleinste Gewässer seien zu reißenden Bächen geworden. In St. Pölten wurde der Europaplatz überflutet, es sei in mehreren Bezirken zu Dammbrüchen gekommen. Auch einige Feuerwehrhäuser seien bereits überflutet.

Pegel in Wien rückläufig, sechs Verletzte

Auch in Wien war die Lage dramatisch. Für den Wienfluss, der üblicherweise als dünnes Rinnsaal durch die Hauptstadt fließt, war am Sonntag bereits die Rede von einem 100-jährlichen Hochwasser, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einem Mediengespräch zusammen mit Vertretern des Einsatzstabes erklärte. Zu Mittag drohte der Fluss an weiteren Stellen über die Ufer zu treten, nachdem es bereits in der Nacht auf Sonntag in Penzing zu Überschwemmungen gekommen war. Derzeit gingen die Pegelstände jedoch zurück, sagte Ludwig.

Der Wienfluss verwandelte sich von einem Rinnsaal in einen reißenden Fluss. © GEORG HOCHMUTH

Wienweit wurden bisher sechs Personen durch die Folgen des Unwetters verletzt, hieß es am Sonntagnachmittag. In drei Bezirken (in Teilen von Penzing, Landstraße und der Donaustadt) war am Sonntagvormittag die Stromversorgung unterbrochen. Die Wiener Linien mussten ihren U-Bahn-Betrieb erheblich einschränken. Aus Sicherheitsgründen kam es zudem zu Sperren der Westautobahn. (TT.com, APA)

🔴 Liveblog: Überflutungen in Ostösterreich