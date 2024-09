Hunderte Menschen in Niederösterreich gerettet, Nacht auf Montag verlief ruhig

Ganz Niederösterreich wurde am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt, die Landesregierung sieht eine „nie dagewesene Extremsituation“. Mehr als 25.000 Einsatzkräfte stehen im Dauereinsatz. Ein Feuerwehrmann kam im Einsatz ums Leben. In Wien sanken die Pegel am Sonntag allmählich. Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.

St. Pölten, Wien – Im von Überschwemmungen stark getroffenen Niederösterreich sind am Wochenende Hunderte Menschen gerettet worden. 304 waren es bis zum späten Sonntagabend laut einer Bilanz der Feuerwehr allein im Bezirk St. Pölten. Das Bundesland gilt seit Sonntag als Katastrophengebiet und sei „im Katastrophenmodus“, wie es LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) formulierte. Die Nacht auf Montag sei ruhig verlaufen, sagte Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando in der Früh.

Die Schwerpunkte hätten sich nicht verändert, erklärte der Sprecher. Im Vordergrund standen nach wie vor Menschenrettungen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten. Unterstützung dabei gab es durch Hubschrauber ebenso wie durch die Wasserrettung. Zudem liefen in der Nacht auf Montag zahlreiche Großpumpen. Der Fall war das unter anderem im Landespensionistenheim St. Pölten-Wagram. Die Pegel aller Flüsse im Bezirk waren fallend.

Hochwasser im Nordosten Österreichs - Fotos: APA, imago

Im Bezirk St. Pölten standen in der Nacht auf Montag 61 Feuerwehren mit 854 Mitgliedern im Einsatz. Zusätzlich aufgeboten wurden Züge des Katastrophenhilfsdienstes aus Amstetten, aus Braunau und Grieskirchen (jeweils Oberösterreich) sowie aus Leibnitz (Steiermark). Je zwei weitere aus Oberösterreich und der Steiermark waren für Montag angefordert.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte am späten Sonntagnachmittag erklärt, dass nach wie vor „keine Entwarnung“ gegeben werden könne. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte seitens der Bundesregierung Mittel aus dem Katastrophenfonds zu.

Van der Bellen: „Werden diese Krise hinter uns bringen“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lobte am Sonntagabend in der ZiB2 den österreichweiten Zusammenhalt. Man sei zwar gut auf die Regenmengen vorbereitet gewesen, aber dennoch: „Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm was hier passiert ist, und noch passieren wird.“ Wie auch schon in früheren – zwar zumeist politischen – Krisen, war Van der Bellen um Zuversicht bemüht: „Ich bin überzeugt, dass wir auch diese Krise hinter uns bringen“.

Auch wenn der Regen am Dienstag – hoffentlich – nachlassen werde, „werden wir uns mit den Folgen noch lange beschäftigen“. Dabei dürfe niemand im Stich gelassen werden: „Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten den Fokus auf die Hauptbetroffenen legen, die am meisten verloren haben“.

Nach den vielen hundert Einsätzen am Wochenende lobte der Bundespräsident vor allem die Solidarität über Bundesländergrenzen hinweg. Seinen Dank richtete er an alle Einsatzkräfte und sein Beileid an die Familie jenes Feuerwehrmannes, der bei Auspumparbeiten ums Leben kam.

Nach den Ursachen für den Starkregen gefragt, hatte Van der Bellen eine klare Antwort: „Es ist heikel, ein bestimmtes Wetterereignis dem Klimawandel zuzuschreiben, in diesem Fall ist das aber relativ risikolos. Denn diese Art von Regen wäre nicht entstanden, wenn sich das Mittelmeer und die Adria nicht so erhitzt hätten“.

📽️ Video | Statement von Präsident Alexander Van der Bellen

Probleme mit Abwasser, Trinkwasser und Strom

Mehr als 25.000 Einsatzkräfte aus Niederösterreich „und darüber hinaus“ seien aufgeboten, sagte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Dazu zählten auch Soldaten des Bundesheeres.

In Pottenbrunn, einem Stadtteil von St. Pölten, fiel nach Überflutungen die Abwasserentsorgung großteils aus. In der Nacht auf Montag wurden daher fünf mobile WC-Containeranlagen in Betrieb genommen. Für das Benutzen von Duschen und Toiletten wurde das städtische Freibad geöffnet. Es kam auch zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung, etwa in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten). Weiters gab es Stromausfälle in Teilen des Landes.

Jahrhunderthochwasser an der Perschling in Böheimkirchen. Die Ortschaft ist von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Menschen sind in ihren Häusern eingeschlossen. © imago

Unfassbare Regenmengen, die teils viermal so hoch wie in einem durchschnittlichen gesamten September sind, hatten am Wochenende zu einer überaus gefährlichen Hochwassersituation in Ostösterreich geführt. Das gesamte Land Niederösterreich wurde Sonntagfrüh zum Katastrophengebiet erklärt. Ein Feuerwehrmann rutschte im Bezirk Tulln bei Auspumparbeiten über eine Stiege und starb.

Wir erleben in Niederösterreich schwere, dramatische Stunden. Für viele werden es wahrscheinlich die schwersten Stunden ihres Lebens sein. Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ

Es könne nach wie vor „keine Entwarnung“ gegeben werden, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am späten Sonntagnachmittag im Anschluss an eine weitere Lagebesprechung in Tulln mit. Mikl-Leitner sprach von einer „Ausnahmesituation“, die im Land herrsche. Die Schäden durch Hochwasser seien ebenso wie das Leid der Menschen groß.

130 Kubikmeter Wasser pro Sekunde flossen am Nachmittag aus dem Stausee Ottenstein ab. © CHRISTOPHER ECKL

Hundertjährliches Hochwasser

Das Land sei „im Katastrophenmodus“, sagte LH-Stellvertreter Einsatzleiter Stephan Pernkopf am Sonntagabend. „An etlichen Flüssen wurde der hundertjährliche Hochwasserpegel erreicht oder sogar weit überschritten.“ Die Abflussspitzen an der Donau würden „in den nächsten Stunden erwartet“. Trotzdem könne keine Entwarnung gegeben werden, denn auch für die kommenden 48 Stunden seien „bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter und für Montagvormittag besonders starke Niederschläge prognostiziert“.

📽️ Video | Katastrophengebiet NO: Feuerwehr im Dauereinsatz

An etlichen Flüssen wurde der hundertjährliche Hochwasserpegel erreicht oder sogar weit überschritten. Stephan Pernkopf, LH-Stellvertreter und Einsatzleiter

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte Mittel aus dem Katastrophenfonds zu. Er bezeichnete die Situation im zum Katastrophengebiet erklärten Bundesland als von „noch nie da gewesenem Ausmaß“. Menschenleben zu retten habe höchste Priorität. Die Bundesregierung werde „alles tun, um das Land und die Gemeinden zu unterstützen“, so der Kanzler, der sich selbst ein Bild von der Lage gemacht hatte.

Bundeskanzler Karl Nehammer sagte Niederösterreich Unterstützung zu. © ANDY WENZEL

ÖBB-Reisewarnung verlängert

Zahlreiche Straßen waren gesperrt, auch die Weststrecke ist zwischen Wien und St. Valentin (NÖ) unterbrochen. Ersatzverkehr sei aktuell keiner möglich, so die ÖBB. Zwischen St. Valentin und Salzburg fahren die Fernverkehrszüge der ÖBB, die Züge der Westbahn verkehren zwischen Linz und Salzburg. Eine gegenseitige Ticketanerkennung zwischen ÖBB und Westbahn sei vereinbart worden.

Die ÖBB ersuchten eindringlich, von nicht unbedingt notwendigen Reisen abzusehen. Die Reisewarnung wurde bis Donnerstagabend verlängert.

📽️ Video | Regenmassen ließen Donaukanal überlaufen

Pegel in Wien rückläufig, sechs Verletzte

Auch die Bundeshauptstadt blieb nicht verschont. Der Pegel des Wienflusses erreichte am Sonntag gegen 11 Uhr einen Höchststand von 3,90 Meter und trat auch über die Ufer. Einige Gebäude können nur mehr mit Booten erreicht werden. Mehrere Straßen standen im betroffenen Bereich bis zu einem Meter unter Wasser. Bei der S-Bahnstation Wien-Weidlingau waren Feuerwehrtaucher der Stadt Wien positioniert – für den Fall, dass weitere Menschen aus den Häusern entlang des Wienflusses evakuiert werden sollten.

Der Wienfluss verwandelte sich von einem Rinnsaal in einen reißenden Fluss. © GEORG HOCHMUTH

Bis zum frühen Abend sank der Wasserstand wieder. Bis Sonntagabend wurden sechs Personen durch die Folgen des Unwetters verletzt. Es kam zu großflächigen Unterbrechungen des Öffi-Verkehrs. „Es sind Personen durch Sturmeinwirkung verletzt worden, durch herabstürzende Äste oder Bäume“, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Entwarnung wollte Ludwig am Sonntag noch nicht geben. „Wir erwarten aber für morgen eine zweite Welle, was Regen betrifft, aber auch was Hochwasser betrifft.“ (TT.com, APA)

