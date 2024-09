„Lage spitzt sich zu“: Dauerregen und Sturm sorgen für zahlreiche Einsätze in Ostösterreich

Die prognostizierten Regenfälle sorgten seit Freitag in Ostösterreich für zahlreiche lokale Einsätze. Besonders in Niederösterreich ist die Lage weiter sehr ernst. Aktuelle Entwicklungen zur Wettersituation findet ihr im Live-Blog.

St. Pölten, Linz, Wien – Der anhaltende Starkregen sorgt in Ostösterreich seit Freitag zu zahlreichen Einsätzen der lokalen Feuerwehren. In Niederösterreich haben Dauerregen und Sturm für zahlreiche Einsätze gesorgt. Im Waldviertel wird mit einem bis zu 100-jährlichen Hochwasser gerechnet.

🔴 Unwetter in Österreich

Evakuierungen in Niederösterreich werden vorbereitet

„Die hydrologischen Prognosen in Niederösterreich verdichten und verschärfen sich“, teilte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Lagebesprechung am Samstag in Tulln mit. Evakuierungen werden vorbereitet, betroffene Gemeinden sollen zum Katastrophengebiet erklärt werden. Im Waldviertel wird mit einem bis zu 100-jährlichen Hochwasser gerechnet, „am Kamp punktuell auch darüber hinaus“, so der Landesvize.

An der Donau wird laut aktuellen Prognosen ein 20- bis 30-jährliches Hochwasser erwartet. An den südlichen Zubringerflüssen sei ein 30-jährliches derartiges Ereignis und örtlich darüber möglich, informierte Pernkopf in einer Aussendung. Seit Donnerstag sind den Angaben zufolge bereits rund 50 bis 150 Millimeter an Niederschlägen verzeichnet worden. Für die nächsten 48 Stunden sind weitere Summen von bis zu 230 Millimeter vorhergesagt. „Dementsprechend ist auch mit einem raschen und deutlichen Anstieg der Wasserführung in sämtlichen Gewässern zu rechnen. Dazu kommen orkanartige Windböen“, sagte der Landesvize.

In Sitzendorf an der Schmid im Bezirk Hollabrunn wurde bereits der mobile Hoichwasserschutz aufgebaut. © BFKDO Hollabrun

„Einsatzorganisationen bereiten sich gemeinsam mit den Bezirkshauptleuten und Gemeinden – dort wo sie notwendig werden könnten – auf Evakuierungen vor und informieren die Bürgerinnen und Bürger dementsprechend“, sagte Pernkopf: „Die betroffenen Gemeinden in den Bezirken Zwettl, Horn, Krems und Tulln werden entsprechend zum Katastrophengebiet erklärt werden.“ Am Freitagabend kam es bereits in einigen Gemeinden zu ersten Evakuierungen. Betroffen waren Gartensiedlungen bzw. Zweitwohnsitze.

„Die kommenden Stunden werden für den Hochwasserschutz die Stunden der Wahrheit und für unsere Einsatzkräfte und zahlreiche Landsleute zu einer massiven Belastungsprobe“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach der Lagebesprechung des behördlichen Landesführungsstabes im Sicherheitszentrum Tulln: „Gerade im Waldviertel erwarten wir Herausforderungen in historischer Dimension.“

Kamp in Niederösterreich: Gebannt wird auf die derzeit seteigenden Pegelstände geblickt. © DANIEL SCHARINGER

Lage hat sich „intensiviert“

Die Lage habe sich „intensiviert“, berichtete Klaus Stebal, Sprecher des Landeskommandos. Von Freitagabend bis Samstagfrüh wurden 160 Feuerwehreinsätze verzeichnet, großteils aufgrund von Sturm. In mehreren Bezirken stürzten Bäume um, betroffen waren laut ÖAMTC u. a. die Westautobahn (A1) zwischen Amstetten West und Oed sowie die Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Hochstraß (Bezirk Baden). Gesperrt war die B28 zwischen Puchenstuben (Bezirk Scheibbs) und Lassingrotte in Annaberg (Bezirk Lilienfeld). Wegen Überflutung nicht befahrbar war die B35 zwischen Hadersdorf und dem Ortsteil Weinstraße Richtung Krems. Die Ausweichroute führt über Langenlois. Auch die Verbindung über die Kampbrücke nach Diendorf wurde wegen Hochwassers gesperrt, ebenso ein Abschnitt der B1 bei Melk. Zudem werde am Nachmittag die B3 zwischen Krems und Weißenkirchen gesperrt, teilte eine ÖAMTC-Sprecherin mit.

In Emmersdorf wird die Lage laufen beobachtet. © DANIEL KILLINGER

Peak am Montag

Am Samstag standen zahlreiche Feuerwehren bei der Errichtung des mobilen Hochwasserschutzes im Einsatz. Auch in Krems wurde ein Teil der Anlagen aufgebaut. Mit 12.00 Uhr wurde die B3 vom Franz-Zeller-Platz bis zum Förthof für die Aufbauarbeiten in Stein gesperrt. Eine Umleitung werde eingerichtet, teilte der Magistrat in einer Aussendung mit. „Wir wollen die Zeit, die uns jetzt zur Verfügung steht, bestmöglich nutzen, um bis zum Einbruch der Dunkelheit hochwassersicher zu sein“, sagte Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler.

Der „Peak“ der Pegel werde großteils für die Nacht auf Montag erwartet, so Stebal. Vor allem entlang des Kamps „wird es sich zuspitzen“, sagte Stebal. Zwei Katastrophenhilfsdienst-Züge wurden einberufen: Ein Zug aus dem Bezirk Hollabrunn soll das Umspannwerk Langenlois (Bezirk Krems-Land) schützen. Samstagfrüh machten sich 60 Mitglieder mit acht Fahrzeugen auf den Weg, um einen Hochwasserdamm zu errichten, berichtete das Bezirkskommando Hollabrunn in einer Aussendung. Ein weiterer Zug aus dem Raum Gföhl unterstützt die Feuerwehren u.a. bei der Sicherung von Hauszufahrten entlang des Loisbaches, teilte das Bezirkskommando Krems mit.

Um das Hochwasser „so gut wie möglich abzufedern“, sei seit Montag Wasser aus den drei Kamp-Stauseen kontrolliert abgelassen worden, erläuterte EVN-Sprecher Stefan Zach. Insgesamt umfasst der Nutzinhalt des Ottensteiner Stausees 50 Millionen Kubikmeter, geschaffen wurde freier Speicher im Ausmaß von 31 Millionen Kubikmeter. „Wir werden alles daran setzen, um die Stromversorgung auch bei diesen schwierigen Witterungsbedingungen aufrechtzuerhalten“, betonte Zach. Mehr als 200 Techniker seien im Einsatz bzw. in Rufbereitschaft.

„Wir beobachten die Lage laufend“, das Feuerwehrhaus sei durchgehend besetzt, berichtete Christoph Firlinger, Kommandant der FF Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems-Land). Der Fluss sei in niedrig gelegenen Bereichen über die Ufer getreten. Am Freitag wurden direkt am Kamp liegende Ferienhäuser evakuiert. Die Vorbereitungen für das prognostizierte Hochwasser seien weiter im Laufen, sagte Firlinger. Am Samstag wurden Sandsäcke gefüllt, um sie im Notfall griffbereit zu haben. „Der Hochwasserschutz in der Gemeinde ist auf ein 100-jährliches Ereignis ausgelegt“, sagte er.

Stromausfälle in der Steiermark

Sturmböen haben in der Nacht auf Samstag die Stromversorgung in Teilen der Ost- und Obersteiermark und des östlichen Grazer Umlands beeinträchtigt. Umgestürzte Bäume führten zu Schäden am Stromnetz. In der Früh waren mehr als 4000 Haushalte ohne Strom, mehr als 70 Trafostationen waren außer Betrieb, teilten die Energienetze Steiermark am Samstag mit. Umgestürzte Bäume blockierten aber auch Straßen und sorgten für vermehrte Einsätze der Feuerwehr.

Der Landesfeuerwehrverband Steiermark meldete Samstagfrüh rund 150 Einsätze seit Freitagfrüh aufgrund der Extremwetterlage. „Es waren überwiegend Einsätze aufgrund von umgestürzten Bäumen, die Straßen und Wege blockierten und Schäden an Stromleitungen verursacht haben“, berichtete Thomas Maier vom Landesfeuerwehrverband im Gespräch mit der APA. Betroffen waren die Bezirke Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, Hartberg, Judenburg, Leibnitz, Liezen, Mürzzuschlag, Voitsberg und Weiz. Vereinzelt mussten die Feuerwehrleute zu Pump- und Sicherungsmaßnahmen ausrücken, in der Obersteiermark wurden aufgrund des Schnees hängengebliebene Fahrzeuge geborgen werden. Samstagfrüh kam es im nördlichen Bereich von Graz-Umgebung (Frohnleiten, Peggau, Stattegg, Weinitzen) zu erhöhtem Einsatzaufkommen wegen orkanartiger Böen.

Schienenersatzverkehr und ein Verletzter in Oberösterreich

Auch in Oberösterreich laufen die Vorkehrungen auf Hochtouren. Die ÖBB stellen einige Zuglinien auf Schienenersatzverkehr um, in Linz, Steyr und Mauthausen wird der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Die größere Gefahr dürfte aber von lokalen Überflutungen ausgehen. Positiv: Weil der Niederschlag oberhalb von 800 Metern Seehöhe als Schnee fällt, wird er dort vorerst nicht abflusswirksam.

Die ÖBB führen die Almtalbahn zwischen Wels und Grünau, die Mühlkreisbahn zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl sowie die Donauuferbahn zwischen Grein Stadt und St. Nikola ab Samstag nur im Schienenersatzverkehr, wie sie am Nachmittag mitteilten. Aufgrund der ausgesprochenen Reisewarnung wurde die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets, die bis 12. September gekauft wurden, für den Zeitraum von 13. bis 15. September aufgehoben.

Im Bezirk Steyr-Land forderte der Regen bereits einen Verletzten: Ein 71-Jähriger kam Freitagfrüh mit seinem Auto auf einem aufgeweichten Karrenweg in Großraming von der Fahrbahn ab, rutschte etwa 100 Meter eine abschüssige Wiese hinunter und prallte gegen einen Baum.

Das Wetter machte auch vielen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Neben zahlreichen kleinen Events und Märkten wurde das für Samstag geplante Konzert der Band Böhse Onkelz in Wels am Freitag wetterbedingt abgesagt. Die Starter des European Peace Ride von Bad Ischl in die Kulturhauptstadt 2025, Chemnitz, mussten die erste Etappe per Bus statt wie geplant mit dem Fahrrad zurücklegen. Auch die Politik war betroffen: Die ÖVP sagte ihren für Samstag geplanten Oberösterreich-"Auftakt ins Wahlfinale“ mit Bundeskanzler Karl Nehammer.

Die Enns in Steyr hatte die Vorwarngrenze bereits überschritten und stieg noch an. Die Stadt rief dazu auf, Uferbereiche zu meiden, Autos aus den potenziellen Überflutungsgebieten zu entfernen, Kellerfenster zu schließen und Ablaufrinnen zu säubern. Sandsäcke für den Notfall liegen bei den Kommunalbetrieben der Stadt bereit. In Linz wurde der Traunradweg unterhalb der Traunbrücke Ebelsberg vorsorglich gesperrt, ebenso die Fußgängerunterführung Freistädter Straße/Linzer Straße.

Der hydrografische Dienst meldete steigende Wasserstände an Inn und Donau sowie Enns. Vorwarngrenzen in Mauthausen und Schärding sollten Samstagnachmittag, in Linz Sonntagfrüh überschritten werden. Hochwasserschutzvorrichtungen wurden aufgebaut. Lokale Überflutungen an kleinen und mittleren Gewässern seien überall möglich, hieß es in einer Presseaussendung Samstagfrüh.

In Linz erwartet man den Peak des Donaupegels Sonntagfrüh. Die erste Stufe des mobilen Hochwasserschutzes wurde am Freitag aufgebaut, 45 Mitarbeitende stehen am Wochenende bereit, falls auch Stufe zwei benötigt werden sollte, teilte die Stadt mit. Der Traunradweg unterhalb der Traunbrücke Ebelsberg wird vorsorglich gesperrt, ebenso die Fußgängerunterführung Freistädter Straße/Linzer Straße.

Heftige Stürme im Burgenland

Der heftige Sturm hat in der Nacht auf Samstag im Burgenland weiterhin für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Seit Freitagnachmittag mussten die Wehren 71 Mal ausrücken, berichtete die Landessicherheitszentrale am Samstag auf APA-Anfrage. Verletzt wurde dabei niemand. Schwerpunkt war der Landesnorden mit den Bezirken Neusiedl am See und Eisenstadt Umgebung.

In Purbach, im Bezirk Einsenstadt Umgebung fiel ein Baum auf ein Postauto. © FF Purbach

Hauptsächlich galt es, Fahrwege von umgestürzten Bäumen freizuräumen. Der Schlosspark in Eisenstadt mit seinem alten Baumbestand etwa blieb aus Sicherheitsgründen das ganze Wochenende gesperrt. Auch etliche Wahlplakatständer und Bauzäune wurden von starken Windböen beschädigt oder umgeworfen. Hochwasser wurde keines vermeldet.

150 Einsätze in Wien

In der Bundeshauptstadt hat die Berufsfeuerwehr Wien in den vergangenen 24 Stunden zusätzlich 150 wetterbedingte Einsätze absolviert. Die Hälfte davon betrafen Folgen von stürmischen Windböen – abgebrochene Äste oder umgestürzte Baugitter mussten weggeräumt werden –, die andere Hälfte Wasser, das in Keller eingetreten war und abgepumpt werden musste oder über undichte Dächer in Gebäude eingedrungen war und Wasserschäden verursacht hatte.

Die Lage sei „derzeit noch überschaubar“, teilte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf am Samstagvormittag der APA mit. Man sei aber für größere Einsätze vorbereitet und habe die Kapazitäten entsprechend erhöht. Bei der Berufsrettung Wien hat sich die triste Wetterlage vorerst noch nicht in zusätzlichen Einsätzen niedergeschlagen. „Es hat keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben“, gab ein Sprecher auf APA-Anfrage bekannt. (APA)