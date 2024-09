Prekäre Lage im Osten: Pegel steigen massiv an, zahlreiche Gemeinden zu Katastrophengebiet erklärt

Die prognostizierten Regenfälle sorgten seit Freitag in Ostösterreich für zahlreiche lokale Einsätze. Besonders in Niederösterreich ist die Lage weiter sehr ernst. Aktuelle Entwicklungen zur Wettersituation findet ihr im Live-Blog.

St. Pölten, Linz, Wien – Der anhaltende Starkregen sorgt in Ostösterreich seit Freitag für zahlreiche Einsätze der lokalen Feuerwehren. In Niederösterreich sind am Samstagabend weitere Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt worden.