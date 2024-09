70-Jähriger im Karwendel von Lawine verschüttet: Suche auch am Sonntag zu gefährlich

Ein Wanderer wurde am Samstag von einer Lawine verschüttet und gilt seither als vermisst. Eine für Sonntag geplante Suchaktion musste aufgrund von anhaltender Lawinengefahr abgebrochen werden.

Vomp – Einen Tag nach den Lawinenunglück im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Vomp sollte am Sonntag die Suche nach einem 70-jährigen Verschütteten fortgesetzt werden. Als die Einsatzkräfte mit dem Hubschrauber zur Unglücksstelle gebracht wurden, mussten sie die Aktion wegen akuter Lawinengefahr jedoch unverzüglich wieder abbrechen.

Die Situation sei im betroffenen Gebiet zwischen Binsalm und Engalm zu gefährlich für die Helfer, hieß es von der Polizei. Am Sonntag sei auf keinen Fall mit der Fortsetzung der Suche mehr zu rechnen. Am Montag wird die Lage neu beurteilt. Der Hubschrauber des Innenministeriums hat am Sonntagvormittag Personen, die sich noch auf Binsalm befanden, ausgeflogen.